На Бахмутском направлении россияне пытаются захватить многоэтажки, чтобы уничтожить позиции ВСУ

КИЕВ. 2 мая. УНН. На Бахмутском направлении российские оккупанты пытаются захватить многоэтажные дома, чтобы уничтожить позиции Сил обороны Украины. Об этом заявила в эфире национального телемарафона заместитель министра обороны Анна Маляр, передает УНН.

Цитата

“В Бахмуте продолжаются горячие бои. Если смотреть на всю восточную линию фронта, враг концентрирует основные усилия в Бахмуте и Марьинке. То есть он пытается захватить именно эти два населенных пункта. Соответственно, и мы должны сконцентрировать там все силы там для того, чтобы остановить врага. По состоянию на сегодняшний день враг пытается захватить многоэтажные дома и сооружения, и для того, чтобы уничтожить позиции наших ВСУ. Они пытаются вытеснять наши войска. По-другому они там воевать не могут и проигрывают в уличных боях, потому используют тактику, которую проверяли в Сирии", – отметила заместитель министра обороны.

Дополнение

Командующий Восточной группировкой войск генерал-полковник Александр Сырский сообщил, что в очередной раз приехал к воинам на Бахмутском направлении и вместе с командирами принял ряд необходимых решений.