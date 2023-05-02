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Президент Турции объявил об открытии крупного месторождения нефти

Президент Турции объявил об открытии крупного месторождения нефти

КИЕВ. 2 мая. УНН. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил во вторник, что в стране обнаружено месторождение нефти с производственной мощностью 100 тысяч баррелей в сутки, сообщает Anadolu, пишет УНН.

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«Хочу поделиться новой хорошей новостью. Мы обнаружили нефть с производственной мощностью 100 тысяч баррелей в сутки в Куде, Габар», - сказал он. «Турция больше не будет страной, нуждающейся в энергии, а будет ее экспортером», - добавил он.

Президент Эрдоган также сказал, что «теперь мы начали добывать нефть из скважин, залитых бетоном, потому что нефти не было, и из районов, которые пришлось оставить из-за терроризма».

Эрдоган также сказал, что запасы нефти находятся в 20 километрах от Джизре и имеют очень высокое качество.

«Мы сможем увеличить нефть, которую мы находим на глубине 2600 метров, до производственной мощности в 100 тысяч баррелей с помощью 100 буровых скважин, которые мы пробурим в регионе. Мы надеемся, что наше новое месторождение, скважина Şehit Aybüke Yalçın-1, даст больше нефти, чем добывается по всей нашей стране».

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Источник: УНН
Теги: нефть, Турция, Реджеп Эрдоган
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