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Европейская Комиссия временно запретила импорт агропродукции из Украины в пять государств

Европейская Комиссия временно запретила импорт агропродукции из Украины в пять государств

КИЕВ. 2 мая. УНН. Во вторник Европейская Комиссия запретила импорт агропродукции из Украины в пять государств, в частности – Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию, пишет УНН со ссылкой на релиз ЕК.

Детали

Соответствующие мероприятия касаются только четырех сельскохозяйственных продуктов – пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника. Импорт продукции запрещается в Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию. Мероприятия вступят в силу 2 мая и продлятся до 5 июня 2023 года.

В настоящее время семена пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника могут импортироваться во все государства-члены Европейского Союза, кроме пяти вышеупомянутых государств-членов ЕС.

Параллельно Болгария, Венгрия, Польша и Словакия обязались отменить свои односторонние меры по пшенице, кукурузе, семенам рапса и подсолнечнику и любой другой продукции, поступающей из Украины.

Отмечается, что Европейская Комиссия готова начать оценку ситуации на рынке Союза для других чувствительных продуктов по ускоренной процедуре нового Регламента об автономных торговых мерах после вступления в силу настоящего Регламента.

Дополнение

В апреле сообщалось, что Брюссель готовит экстренные ограничения на импорт украинского зерна в пять государств-членов по соседству с Украиной, поддавшись на давление со стороны Польши и Венгрии после того, как они ввели односторонние меры.

Источник: УНН
Теги: зерно, Еврокомиссия, импорт, запрет
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