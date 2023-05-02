Прибыль Pfizer снижается, компания адаптируется к снижению доходов от продажи вакцин Covid-19

КИЕВ. 2 мая. УНН. Во вторник Pfizer сообщила о падении прибыли в первом квартале из-за снижения доходов от вакцины против Covid-19, но заявила, что готовится к серьезной серии запусков продуктов в конце 2023 года, передает AFP, пишет УНН.

Детали

Прибыль Pfizer в первом квартале составила 5,5 млрд долларов, что на 30% меньше, чем в прошлом году.

Доходы упали на 29 процентов до 18,3 миллиардов долларов после сокращения на 10 миллиардов долларов от вакцины Covid-19 Comirnaty.

Компания ожидает, что использование вакцины снизится в 2023 и 2024 годах, но рост начнется в 2025 году, «при условии успешной разработки и утверждения различных комбинированных вакцин против Covid».

Pfizer также прогнозирует снижение доходов в 2023 году от Paxlovid, своего лекарства от Covid-19. Компания объясняет снижение в этом году более ранними закупками правительств для создания запасов.

Акции фармацевтического гиганта выросли, на фоне заявления генерального директора Pfizer Альберта Бурлы, который рекламировал «беспрецедентное» количество новых запусков, чтобы помочь компенсировать снижение продаж, связанных с Covid-19, которые увеличили прибыль в последние годы.

К ним относятся препарат от мигрени «Завзпрет» и вакцина от пневмонии для детей «Превнар». Pfizer также нацелена на рост в лечении рака, объявив в марте о приобретении биотехнологической компании Seagen за 43 миллиарда долларов.

Бурла сказал, что планирование интеграции Seagen находится на стадии реализации, и ожидается, что сделка будет закрыта в конце 2023 или в начале 2024 года.

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