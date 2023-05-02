На брянщине взорвали железнодорожные пути: перевернулось более 20 вагонов грузового поезда
КИЕВ. 2 мая. УНН. В российской брянской области взорвали железнодорожные пути. По данным российских Telegram-каналов, перевернулось около 20 вагонов грузового поезда, вероятных диверсантов ищут, передает УНН.
Детали
По данным Telegram-канала Shot, подрыв произошел на участке Снежетьская - Белые Берега в брянской области.
"...были слышны три взрыва... предварительно, при подрыве железнодорожных путей в брянской области пострадавших нет... Диверсантов ищут", - говорится в сообщении.
По данным Telegram-канала Baza, сразу три взрыва произошли на железнодорожных путях у станции Снежетьская в момент прохождения грузового состава. В результате взрыва опрокинулись около 20 вагонов из 70.
Движение на участке Снежетьская – Белые Берега прекращено.