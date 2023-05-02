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На брянщине взорвали железнодорожные пути: перевернулось более 20 вагонов грузового поезда

На брянщине взорвали железнодорожные пути: перевернулось более 20 вагонов грузового поезда

КИЕВ. 2 мая. УНН. В российской брянской области взорвали железнодорожные пути. По данным российских Telegram-каналов, перевернулось около 20 вагонов грузового поезда, вероятных диверсантов ищут, передает УНН.

Детали

По данным Telegram-канала Shot, подрыв произошел на участке Снежетьская - Белые Берега в брянской области.

"...были слышны три взрыва... предварительно, при подрыве железнодорожных путей в брянской области пострадавших нет... Диверсантов ищут", - говорится в сообщении.

По данным Telegram-канала Baza, сразу три взрыва произошли на железнодорожных путях у станции Снежетьская в момент прохождения грузового состава. В результате взрыва опрокинулись около 20 вагонов из 70.

Движение на участке Снежетьская – Белые Берега прекращено.

Источник: УНН
Теги: Россия, взрывы
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