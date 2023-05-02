Зеленский собрал военный кабинет и анонсировал новый мощный пакет санкций против рф
Владимир Зеленский
КИЕВ. 2 мая. УНН. Президент Владимир Зеленский отчитался о 433 дне полномасштабного вторжения российской федерации в Украину. В своем вечернем обращении Зеленский сообщил, что собрал военный кабинет и анонсировал новый мощный санкционный пакет против России, передает УНН.
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“Первое: военный кабинет – это особая работа с ключевыми командующими и теми, кто обеспечивает оборону. Понятно, что это закрытая работа, ее детали не обнародуются. Но так же, как и заседания Ставки, военный кабинет тоже работает регулярно для синхронизации наших наиболее важных оборонительных и активных действий”, – заявил Президент.
Детали
Зеленский также проинформировал, что провел совещание по усилению санкционных режимов – как украинских, так и совместных с партнерами.
“Внимательно следим за тем, как государство-террорист пытается обходить санкции. Фиксируем каждое такое направление. Работаем вместе с партнерами, чтобы заблокировать это. Готовим большой санкционный пакет – решения уже вскоре”, – добавил он.
Дополнение
1 мая Владимир Зеленский провел несколько совещаний по дипломатической работе Украины в мае.