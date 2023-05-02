ЕС планирует производить 1 миллион снарядов ежегодно

КИЕВ. 2 мая. УНН. Во вторник официальные лица заявили, что ЕС выдвинет план увеличения своих производственных мощностей по производству артиллерийских снарядов до одного миллиона в год, передает AFP, пишет УНН.

Детали

План Европейской комиссии, который будет обнародован в среду, предлагает использовать 500 миллионов евро (550 миллионов долларов) из бюджета ЕС для увеличения производства боеприпасов в блоке.

"Когда дело доходит до обороны, наша промышленность теперь должна перейти в режим военной экономики", - заявил комиссар ЕС по внутреннему рынку Тьерри Бретон.

"Я уверен, что в течение 12 месяцев мы сможем увеличить наши производственные мощности до одного миллиона патронов в год в Европе".

Средства ЕС пойдут на финансирование новых производственных линий для гаубичных снарядов и ракет, увеличение производства пороха и переоснащение старых боеприпасов.

Брюссель говорит, что эти деньги обеспечат около 50 процентов финансирования отдельных проектов, а государства-члены должны предоставить остальную половину наличных.

Таким образом, общая стоимость плана составит 1 миллиард евро.

"Акт, который мы предлагаем, является беспрецедентным. Он направлен на то, чтобы непосредственно поддержать на деньги ЕС развитие нашей оборонной промышленности для Украины и нашей собственной безопасности", - сказал Бретон.

Он добавил, что европейская промышленность "сегодня не имеет масштабов, чтобы удовлетворить потребности безопасности Украины и наших государств-членов. Но она имеет потенциал для этого".

Добавим

ЕС уже пообещал потратить 2 миллиарда евро на поставку Украине одного миллиона артиллерийских снарядов в течение следующего года.

Дипломаты из некоторых стран ЕС выразили сомнения относительно способности Европы производить достаточное количество боеприпасов, но официальные лица в Брюсселе настаивают на том, что он может достичь цели.