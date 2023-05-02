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В Крыму снова гремит: соцсети сообщают о взрыве на базе российских погранвойск под Симферополем

В Крыму снова гремит: соцсети сообщают о взрыве на базе российских погранвойск под Симферополем

фотогалерея

КИЕВ. 1 мая. УНН. Соцсети сообщают о новых взрывах в Крыму. По данным Телеграмм-канала “Крымский ветер”, взрыв прогремел на базе российских погранвойск под Симферополем, передает УНН.

Детали

Отмечается, что это бывшая учебно-тренировочная база пограничников в районе балки Джабанак рядом с посёлком Школьное. База расположенная в нескольких километрах от аэропорта Симферополя. Официальной информации от оккупационных властей не было.

Дополнение

Во вторник в оккупированном Крыму прозвучал ряд громких взрывов. Как сообщил назначенный рф так называемый “губернатор” временно оккупированного Севастополя михаил развожаев, это тренировка ПВО.

Источник: УНН
Теги: Крым, Симферополь, взрывы
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