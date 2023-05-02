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Херсонщина: россияне продолжают обстреливать область, есть погибшие

Херсонщина: россияне продолжают обстреливать область, есть погибшие

КИЕВ. 2 мая УНН. россияне продолжают обстреливать Херсонскую область, есть погибшие и раненые. Об этом пишет УНН со ссылкой на Херсонскую ОВА.

Цитата

"россияне продолжают терроризировать Херсонщину.

Сегодня вечером враг атаковал поселок Казацкое Новокаховской громады. Из-за обстрела погиб 66-летний мужчина", - говорится в сообщении. 

Дополнение

Отмечается, что российская артиллерия также вечером била и по Днепровскому Белозерской громады. Ранения получила 78-летняя женщина, ее в тяжелом состоянии госпитализировали. Сейчас врачи борются за жизнь пострадавшей.

Сообщается, что только за сегодня российская армия отобрала жизни четырех жителей Херсонщины, еще семь человек – ранены.

Напомним

В Минэнерго сообщили, что электросеть в двух областях получила повреждения из-за обстрелов врага, но энергосистема стабильна.

Источник: УНН
Теги: война, Херсон и Херсонская область, обстрелы
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