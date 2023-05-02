Враг совершил 19 обстрелов пограничных общин Сумщины

КИЕВ. 2 мая УНН. В течение дня россияне совершили 19 обстрелов пограничных общин Сумщины, зафиксировано 112 взрывов. Об этом пишет Сумская областная военная администрация, передает УНН.

Цитата

В течение дня россияне осуществили 19 обстрелов приграничных общин: Белопольской, Юнаковской, Ворожбянской, Миропольской, Середино-Будской, Глуховской, Зноб-Новгородской, Шалыгинской, Эсманской; Великописаревской; Новослободской. Зафиксировано 112 взрывов. К сожалению, есть разрушения", - говорится в сообщении.

Детали

В частности, по Середино-Будской общине россияне совершили авиаудар (прозвучало 7 взрывов) по г. Середино-Буда. В результате обстрела повреждено учебное заведение, 8 частных жилых домов; 2 многоквартирных жилых дома; магазин; ЛЭП. Также по территории громады били из артиллерии – зафиксировано 12 взрывов.

По Юнаковской громаде был обстрел из ствольной артиллерии (жители слышали 5 взрывов). В результате обстрела осуществлено повреждение территории и сооружений одного из агропредприятий. Также бил враг из минометов – прозвучало 3 взрыва. Кроме того, с вражеского БпЛА сбросили 2 ВОГ. Поврежден автомобиль.

В Ворожбянской громаде зафиксировано 5 взрывов из минометов.

По Великописаревской громаде осуществлен минометный обстрел (зафиксировано 6 взрывов). В результате обстрела поврежден магазин и частный жилой дом.

По Глуховской громаде был артиллерийский обстрел (прозвучало 16 взрывов). В результате одного из обстрелов повреждено нежилое помещение одного из предприятий.

По Зноб-Новгородской громаде россияне совершили обстрел из ствольной артиллерии (также зафиксировано 16 взрывов). В результате обстрела повреждены: ферма, где содержались телята, и лесопилка.

Также сообщается, что в Белопольской громаде враг сбросил 12 мин.

По Миропольской общине были осуществлены минометные обстрелы – было слышно 18 взрывов.

По Новослободской громаде враг бил из миномета – зафиксирован 1 взрыв.

В Шалыгинской громаде россияне сбросили 7 мин.

По Эсманской громаде осуществлен обстрел из ствольной артиллерии (прозвучало 2 взрыва).

Напомним

россияне продолжают обстреливать Херсонскую область, есть погибшие.