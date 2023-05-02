В США и Европе арестованы 288 человек по делу о наркотиках в даркнете

КИЕВ. 2 мая. УНН. Полиция остановила крупный рынок наркотиков в «темной сети», при этом было арестовано 288 подозреваемых, заявил во вторник Европол, информирует УНН.

Детали

Полицейское агентство Европы сообщило, что во время операции, названной SpecTor правоохранительными органами США, Великобритании, Бразилии и Европы, также было изъято почти тонну наркотиков и 117 единиц огнестрельного оружия.

«В ходе операции, координируемой Европолом и в которой участвуют девять стран, правоохранительные органы захватили незаконный рынок даркнета «Монопольный рынок» и арестовали 288 подозреваемых, причастных к покупке или продаже наркотиков в даркнете», - говорится в заявлении базирующегося в Гааге Европола.

«Некоторые из этих подозреваемых считались особо ценными целями», - говорится в сообщении.

«В результате в Европе, Великобритании, США и Бразилии было арестовано 288 продавцов и покупателей, которые участвовали в реализации десятков тысяч незаконных товаров», - говорится в сообщении Европола.

Наибольшее количество арестов было произведено в США (153), Великобритании (55), Германии (52) и Нидерландах (10). Одного подозреваемого также арестовали в Бразилии.

Министерство юстиции США заявило, что несколько подозреваемых уже были осуждены или привлечены к ответственности в результате операции SpecTor, которую оно назвало «крупнейшей международной операцией по борьбе с торговлей фентанилом и опиоидами в даркнете».

Полиция также вернула 50,8 млн евро (53,4 млн долларов) наличными и виртуальной валютой и изъяла 850 кг наркотиков, в основном амфетаминов и опиоидов, добавили Европол и Министерство юстиции.

Дополнение

Операция SpecTor проводится после того, как в прошлом месяце был закрыт крупнейший в мире онлайн-рынок, продающий украденные удостоверения личности и пароли в открытом Интернете.

Под руководством Федерального бюро расследований США и полиции Нидерландов в ходе операции под названием «Cookie Monster» было арестовано 119 подозреваемых, в которых участвовали 17 стран мира.

В апреле прошлого года правоохранители Германии и США закрыли торговую площадку Hydra, стоимость которой оценивается в 1,23 миллиарда евро.

Предыдущие операции, нацеленные на торговые площадки в даркнете, включали DisrupTor в 2020 году и Dark HunTor в 2021 году, что привело к аресту более 320 человек.