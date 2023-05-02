Системы здравоохранения подают первый признак восстановления после вспышки COVID-19 - ВОЗ

КИЕВ. 2 мая. УНН. Системы здравоохранения во всем мире дали первые "значительные признаки восстановления" после трех лет пандемии COVID-19, заявил во вторник официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), информирует УНН.

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Представляя результаты четвертого глобального импульсного исследования ВОЗ о непрерывности предоставления основных медицинских услуг во время пандемии COVID-19, Руди Эггерс сообщил на брифинге ООН, что к началу 2023 года страны сообщили об уменьшении перебоев в предоставлении обычных медицинских услуг.

"Отрадно, что системы здравоохранения в большинстве стран начинают восстанавливать основные медицинские услуги для миллионов людей, которые пропустили их во время пандемии", - сказал Эггерс, директор интегрированных служб здравоохранения ВОЗ.

"Но мы должны обеспечить, чтобы все страны продолжали устранять этот пробел для восстановления служб здравоохранения и применяли изложенные уроки для создания более подготовленных и устойчивых систем здравоохранения к будущему", - добавил он.

Согласно опросу, страны, принявшие участие в опросе, сообщили о продолжающихся сбоях в среднем почти в четверти услуг. В 84 странах, где возможен анализ тенденций, процент сбоев в обслуживании снизился в среднем с 56% в июле-сентябре 2020 года до 23% в ноябре 2022-январе 2023 года.

По его словам, еще одним важным шагом на пути к восстановлению и переходу системы является то, что большинство стран достигли прогресса в интеграции услуг по борьбе с COVID-19 в рутинное предоставление медицинских услуг.

Он добавил, что большинство из 139 стран, принявших участие в опросе, также начали применять на практике то, что они узнали во время пандемии COVID-19, включая включение ряда инновационных стратегий смягчения последствий перебоев в предоставлении услуг в обычное оказание медицинской помощи.