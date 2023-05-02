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Администрация США в среду объявит о новом пакете помощи Украине, куда войдут ракеты воздушного базирования - Reuters

Администрация США в среду объявит о новом пакете помощи Украине, куда войдут ракеты воздушного базирования - Reuters

КИЕВ. 2 мая УНН. Администрация США в среду объявит о новом пакете помощи Украине, куда войдут ракеты воздушного базирования "Hydra 70". Об этом пишет Reuters, передает УНН.

Детали

Как отмечается, Соединенные Штаты планируют уже в среду объявить о новом пакете военной помощи Украине на сумму 300 миллионов долларов, который впервые будет включать ракету малой дальности воздушного базирования, взятую из избыточных запасов США.

Ракеты "Hydra 70" – это неуправляемые ракеты диаметром 2,75 дюйма воздушного базирования, изготовленные компанией General Dynamics. Ракеты обычно загружаются в круглую 19-трубную ракетную установку, которая прикрепляется под крылом самолета или вертолета.

Сообщается, что пакет также включает более 155-миллиметровых пушек-гаубиц. Однако, не указано, самоходные ли они, или буксируемые грузовиком. 

Напомним

Дания пообещала Украине военную помощь в размере 250 млн долларов.

Источник: УНН
Теги: США, оружие, Украина, война, помощь
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