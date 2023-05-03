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В российском брянске беспилотник, якобы, сбросил бомбу на здание

В российском брянске беспилотник, якобы, сбросил бомбу на здание

КИЕВ. 3 мая УНН. В российском брянске беспилотник, якобы, сбросил бомбу на еще не до конца возведенное здание. Об этом сообщил Телеграм-канал BAZA, пишет УНН.

Детали

Как сообщает канал, в брянской области беспилотник сбросил бомбу на объект, строительство которого еще не завершилось. 

"БПЛА атаковал территорию возле поселка алес, менее чем в километре от российско-украинской границы. Беспилотник сбросил боеприпас — вероятно, ВОГ-17. Пострадал один эскаватор, а других пострадавших нет", - отмечает BAZA.

Напомним

Соцсети сообщают о взрыве на базе российских пограничных войск под Симферополем.

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Источник: УНН
Теги: Россия, дроны, обстрелы
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