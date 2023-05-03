В нескольких областях Украины объявлена воздушная тревога

КИЕВ. 3 мая УНН. В нескольких областях Украины была объявлена воздушная тревога, пишет УНН.

Детали

По данным сайта "Карта тревог Украины" воздушная тревога объявлена в Черниговской, Сумской, Киевской областях, и в городе Киев.

Кервиник Офиса Президента Андрей Ермак призвал не игнорировать тревогу.

"Тревогу не игнорируем", - написал Ермак.

Некоторые Telegram-каналы также сообщали о взрывах в Харьковской области.

Дополнение

Актуальную арту воздушных тревог можно просмотреть здесь.