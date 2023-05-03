Новости: Война
3 мая 2023, 00:45 • Рената Асланова • 5115
Ермак сообщает о работе ППО
КИЕВ. 3 мая УНН. Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак сообщает о работе ППО, пишет УНН.
Детали
Ермак в своем Telegram написал "ПВО", намекая на работу противовоздушной обороны в Киевской области.
Также, воздушная тревога была объявлена и в Запорожской области.
Напомним
В нескольких областях Украины объявлена воздушная тревога. Актуальную арту воздушных тревог можно просмотреть здесь.
Источник: УНН
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram