КИЕВ. 3 мая УНН. Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак сообщает о работе ППО, пишет УНН.

Детали

Ермак в своем Telegram написал "ПВО", намекая на работу противовоздушной обороны в Киевской области.

Также, воздушная тревога была объявлена и в Запорожской области.

Напомним

В нескольких областях Украины объявлена воздушная тревога. Актуальную арту воздушных тревог можно просмотреть здесь.