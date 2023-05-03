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Ермак сообщает о работе ППО

Ермак сообщает о работе ППО

КИЕВ. 3 мая УНН. Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак сообщает о работе ППО, пишет УНН.

Детали

Ермак в своем Telegram написал "ПВО", намекая на работу противовоздушной обороны в Киевской области.

Также, воздушная тревога была объявлена и в Запорожской области. 

Напомним

В нескольких областях Украины объявлена воздушная тревога. Актуальную арту воздушных тревог можно просмотреть здесь.

Источник: УНН
Теги: ПВО, тревога, Андрей Ермак
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