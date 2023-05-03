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Украина завоевала 28 наград по парапауэрлифтингу на Кубке мира

Украина завоевала 28 наград по парапауэрлифтингу на Кубке мира

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КИЕВ. 3 мая. УНН. Сборная Украины завоевала 28 наград на Кубке мира по парапауэрлифтингу. Об этом пишет УНН со ссылкой на Министерство молодежи и спорта Украины.

Детали

28 наград, из которых 17 золотых, 7 серебряных и 4 бронзовых завоевала паралимпийская сборная Украины на Кубке мира по парапауэрлифтингу, который завершился в столице Грузии Тбилиси.

Наталья Олейник установила европейский рекорд в весовой категории до 86 кг. Спортсменка из Луганщины покорила вес 143 кг.

Отмечается, что в соревнованиях приняли участие 108 атлетов из 24 стран мира, Украину представляли 11 спортсменов.

Напомним

Украинский гимнаст Илья Ковтун выиграл в двух видах общего зачета Кубка мира-2023.

Источник: УНН
Теги: Украина, паралимпийцы, победа
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