Новости: Спорт
3 мая 2023, 01:37 • Рената Асланова • 5820
Украина завоевала 28 наград по парапауэрлифтингу на Кубке мира
КИЕВ. 3 мая. УНН. Сборная Украины завоевала 28 наград на Кубке мира по парапауэрлифтингу. Об этом пишет УНН со ссылкой на Министерство молодежи и спорта Украины.
Детали
28 наград, из которых 17 золотых, 7 серебряных и 4 бронзовых завоевала паралимпийская сборная Украины на Кубке мира по парапауэрлифтингу, который завершился в столице Грузии Тбилиси.
Наталья Олейник установила европейский рекорд в весовой категории до 86 кг. Спортсменка из Луганщины покорила вес 143 кг.
Отмечается, что в соревнованиях приняли участие 108 атлетов из 24 стран мира, Украину представляли 11 спортсменов.
Напомним
Украинский гимнаст Илья Ковтун выиграл в двух видах общего зачета Кубка мира-2023.
Источник: УНН
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