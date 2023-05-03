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На Киевщине работает ППО - КОВА

На Киевщине работает ППО - КОВА

КИЕВ. 3 мая. УНН. В Киевской областной военной администрации подтвердили работу ПВО на Киевщине, передает УНН.

Цитата

"Киевщина! Работает ППО.

Оставайтесь в укрытиях или других безопасных местах до окончания воздушной тревоги", - говорится в сообщении. 

Также Андрей Ермак в своем Telegram отметил, что угроза еще остается.

Напомним

В нескольких областях Украины объявлена воздушная тревога. Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак также сообщал о работе ПВО.

Источник: УНН
Теги: Киев, ПВО, Киевская область, тревога
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