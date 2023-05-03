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В Запорожье и Днепре слышны взрывы - СМИ

В Запорожье и Днепре слышны взрывы - СМИ

КИЕВ. 3 мая. УНН. В Запорожье и Днепре слышны взрывы. Об этом сообщают СМИ, пишет УНН.

Детали

Сообщается, что взрывы прогремели в Запорожье, Днепре, а также областях.

Спикер Одесской ОГА Сергей Братчук в Telegram написал, что, вероятно, в Днепре отработала ПВО, а в Запорожье есть попадания ракетами С-300.

"В Днепре отработала система ПВО, а в Запорожье, предварительно, есть попадания ракет С-300", - написал Братчук.

Напомним

В КОВА заявили, что на Киевщине работает ПВО.

Источник: УНН
Теги: ПВО, Запорожье и Запорожская область, Днепр и Днепропетровская область, обстрелы
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