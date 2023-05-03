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россию и беларусь не пригласили на коронацию Чарльза ІІІ

россию и беларусь не пригласили на коронацию Чарльза ІІІ

КИЕВ. 3 мая. УНН. россию, беларусь и еще несколько стран не пригласили на коронацию Чарльза III. Об этом пишет Reuters, передает УНН.

Детали

Как сообщается, Британия не предоставляла приглашений на церемонию коронации короля Чарльза III лидерам россии, беларуси, Ирана, Мьянмы, Сирии, Афганистана и Венесуэлы.

Отмечается, что на коронацию были приглашены главы государств из других стран, с которыми Великобритания имеет дипломатические отношения, а также представители британских королевств и заморских территорий.

Приглашения также были направлены высокопоставленным дипломатам, а не главам государств Северной Кореи и Никарагуа.

Напомним

Коронация Чарльза будет включать приглашение общественности присягнуть на верность королю.

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Источник: УНН
Теги: Россия, Беларусь, Великобритания, король
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