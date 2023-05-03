Вонючие водоросли заполонили французские карибские пляжи

КИЕВ. 3 мая. УНН. Вонючие и потенциально токсичные саргассовые водоросли заполонили французские карибские пляжи. Об этом пишет УНН со ссылкой на Phys.org.

Детали

Нетронутый песок и бирюзовые карибские воды обычно привлекают туристов. Но толстый слой потенциально токсичных саргассовых водорослей, которые во время своего разложения наполняют воздух запахом тухлых яиц, выбросило на пляж Капестерре.

"Мы зарабатываем на жизнь туризмом, но мы вынуждены закрываться несколько месяцев в году из-за вони", сказал Хосе Виатор, один из владельцев пляжного бара.

Он также отметил, что токсичные пары наносят ущерб соседним домам и другому имуществу, разъедая металл, но страховые компании не будут возмещать ущерб.

Как отмечается, разлагающиеся водоросли выделяют около 30 газов.

Среди них сероводород (H2S), который и вызывает запах гнилых яиц и, как считают, негативно влияет на здоровье при вдыхании в больших количествах.

Длительное воздействие этих газов на человека может вызвать головную боль и проблемы у некоторых больных астмой, тогда как исследование 2022 года связало гнилые водоросли с повышенным риском осложнений во время беременности у женщин, живущих на побережье.

Ученые считают, что глобальное потепление, вырубка лесов и вода, наполненная сточными водами и сельскохозяйственными отходами, способствовали тому, что саргассум заполонил пляжи Карибского моря в последние годы.

Напомним

За последние дни на берег Туниса выбросило 210 тел мигрантов.