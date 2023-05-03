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Правительство дополнило перечень категорий внутренне перемещенных лиц, имеющих право на получение временного жилья

Правительство дополнило перечень категорий внутренне перемещенных лиц, имеющих право на получение временного жилья

КИЕВ. 3 мая. УНН. Кабмин дополнил перечень категорий внутренне перемещенных лиц, имеющих право на получение временного жилья. Об этом пишет УНН со ссылкой на Минреинтеграции.

Детали

Сегодня Кабмин одобрил изменения в Порядок формирования фондов жилья, предназначенного для временного проживания внутренне перемещенных лиц. Этот фонд формируется органами местного самоуправления.

Отмечается, что жилые помещения для временного проживания, в частности, будут предоставляться из фонда внутренне перемещенным лицам из числа работников предприятий, которые были релоцированы в безопасные регионы. А также – ВПЛ, которые относятся к уязвимым слоям населения.

Так, Кабмин утвердил перечень социально незащищенных категорий населения из числа внутренне перемещенных лиц, имеющих право на получение временного жилья.

К уязвимым категориям, в частности, относятся:

  • лица с инвалидностью;
  • лица старше 60 лет;
  • дети-сироты и лишенные родительской опеки;
  • лица, самостоятельно воспитывающие ребенка;
  • семьи военнослужащих, принимающих непосредственное участие в боевых действиях;
  • многодетные и малообеспеченные семьи и т.д.

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Источник: УНН
Теги: Украина, жилье, перемещения
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