ЦНС: оккупанты активно проводят дезинформационную кампанию на ВОТ

КИЕВ. 3 мая. УНН. Оккупанты продолжают активно проводить в сети Интернет информационные антиукраинские кампании. Об этом сообщили в Центре национального сопротивления, пишет УНН.

Детали

Так, за прошлый месяц основным был тезис о том, что "только победа над нацизмом в Украине может позволить гарантировать россии безопасность, восстановить стабильность в ЕС". Наряду с этим, были и другие тезисы и нарративы, которыми россияне пытались в первую очередь повлиять на внутреннюю целевую аудиторию, а также на украинцев, находящихся на временно оккупированных территориях.

В частности:

"визит генсека НАТО в Киев свидетельствует о намерении Североатлантического альянса продолжать процесс интеграции Украины в Западный мир, что указывает на правильность решения о начале "сво";

"преступные действия Киева подтверждают необходимость продолжения "сво" до выполнения всех ее задач";

"Украина навсегда потеряла ранее самоопределившиеся территории";

"визит президента рф на временно оккупированную украинскую территорию – демонстрация уверенности рф в своих действиях";

"кремль уделяет особое внимание военнослужащим, выполняющим задачи "сво", предоставляя им гарантии и социальную поддержку";

Кроме этого, в Центре национального сопротивления отмечают, что с целью прекращения боевых действий и желанием оккупантов выиграть время для перегруппировки своих войск, российская сторона распространила следующие нарративы:

необходимость создания условий для переговоров;

"страны Запада не могут быть посредниками в переговорном процессе";

"мирный план КНР, как новая альтернатива решению кризисного вопроса в Украине";

"коллективный Запад ведет войну против россии";

"бесперспективность попыток Запада изолировать рф от внешней политики".

Напомним

В ЦНС сообщили, что оккупанты выдают себя за гражданских, чтобы найти партизан на ВОТ.