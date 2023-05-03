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Защитники смогут получать воинское звание дважды: парламент принял изменения

Защитники смогут получать воинское звание дважды: парламент принял изменения

КИЕВ. 3 мая. УНН. Парламент принял во втором чтении изменения в статью 29 Дисциплинарного устава Вооруженных Сил Украины. Об этом пишет УНН со ссылкой на проект постановления.

Детали

Законопроект №8140 предусматривает изменения, вносимые в части присвоения очередного воинского звания.

Устанавливается, что во время действия военного положения, состояния войны или отпора вооруженной агрессии, поощрение по досрочному присвоению очередного воинского звания может быть применено к военнослужащим во второй раз.

Ранее присвоение очередного звания могло устанавливаться только один раз за все время прохождения военной службы.

Впрочем, такое поощрение можно будет применять не ранее, чем через шесть месяцев со дня присвоения предыдущего воинского звания.

Напомним

Рада официально признала рашизм государственной идеологией рф.

Источник: УНН
Теги: ВР, Украина, закон
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