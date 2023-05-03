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Израиль и сектор Газа договорились о прекращении огня - СМИ

Израиль и сектор Газа договорились о прекращении огня - СМИ

КИЕВ. 3 мая УНН. Израиль и сектор Газа договорились о прекращении огня. Об этом пишет УНН со ссылкой на Al Jazeera.

Детали

Сообщается, что Израиль и Сектор Газа согласились прекратить огонь.

Сообщение поступило примерно через 24 часа после того, как Израиль объявил о смерти одного из лидеров "Исламского джихада", Хадера Аднана.

Перед договоренностью о перемирии, ЦАХАЛ сообщал, что военные самолеты и вертолеты снова атаковали цели ХАМАС в ответ на ракетные обстрелы Израиля в течение дня.

Так, Израиль атаковал место, которое ХАМАС использовал для обучения, склад оружия, и два военных объекта.

Напомним

Израиль нанес удар по сектору Газа в ответ на ракетный обстрел.

Источник: УНН
Теги: перемирие, Израиль, Палестина
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