Израиль и сектор Газа договорились о прекращении огня - СМИ

КИЕВ. 3 мая УНН. Израиль и сектор Газа договорились о прекращении огня. Об этом пишет УНН со ссылкой на Al Jazeera.

Детали

Сообщается, что Израиль и Сектор Газа согласились прекратить огонь.

Сообщение поступило примерно через 24 часа после того, как Израиль объявил о смерти одного из лидеров "Исламского джихада", Хадера Аднана.

Перед договоренностью о перемирии, ЦАХАЛ сообщал, что военные самолеты и вертолеты снова атаковали цели ХАМАС в ответ на ракетные обстрелы Израиля в течение дня.

Так, Израиль атаковал место, которое ХАМАС использовал для обучения, склад оружия, и два военных объекта.

Напомним

Израиль нанес удар по сектору Газа в ответ на ракетный обстрел.