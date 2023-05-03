Украинская "Мавка" попала в пятерку самых успешных фильмов испанского проката за уикенд

КИЕВ. 3 мая. УНН. Украинский анимационный фильм "Мавка. Лесная песня" попал в пятерку самых успешных фильмов испанского проката за уикенд. Об этом пишет УНН со ссылкой на Госкино.

Детали

За первую неделю кинопроката "Мавки" в Испании на мультфильм было куплено 50 064 билета, а кассовые сборы составили 321 684 евро.

Благодаря этим результатам "Мавка" попала в пятерку самых успешных фильмов испанского проката за уикенд, заняла вторую позицию испанского проката за уикенд среди новых релизов, отдав первенство испанскому экшену "FATUM", и возглавила рейтинг кинолент от независимых дистрибьюторов.

Анимационный фильм создан при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино и Агентства США по международному развитию.

Кинотеатральную дистрибуцию в Украине осуществляют FILM.UA Distribution и Kinomania Film Distribution. Генеральным медиапартнером проекта выступает канал "1+1".

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