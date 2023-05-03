ISW: кремль распространил инструкцию росСМИ о том, как освещать украинское контрнаступление

КИЕВ. 3 мая. УНН. кремль распространил новую инструкцию российским государственным СМИ о том, как освещать будущее потенциальное украинское контрнаступление. Об этом сообщают в Институте изучения войны, пишет УНН.

Детали

Сообщается, что такую информацию обнародовали российские оппозиционные медиа.

Так, российское оппозиционное издание Meduza сообщило, что оно получило инструкцию, которая якобы указывает российским государственным СМИ "не занижать ожиданий относительно объявленного украинского контрнаступления" и не утверждать, что Украина не готова к контрнаступлению. Вместо этого, как сообщается, в пособии отмечается, что российские СМИ должны сосредоточиться на помощи Западу в области безопасности и поддержке Украины.

Meduza сообщала, что источники, близкие к администрации президента россии, заявили, что такое освещение имеет целью позволить кремлю либо объявить о военной победе в случае неудачного контрнаступления Украины, либо обосновать успешное украинское контрнаступление, утверждая, что "весь Запад сосредоточил огромные усилия на фронте".

В Институте изучения войны считают, что кремль таким образом готовится к украинским успехам и планирует смягчить деморализацию в российском информационном пространстве.

"Это важная российская адаптация предыдущих украинских контрнаступлений в Херсоне и Харькове, которые вызвали драматические потрясения и деморализацию как в российской армии, так и в российском информационном пространстве, которую кремль, вероятно, стремится смягчить", - отметили в Институте.

Напомним

В Институте изучения войны заявили, что пригожин продолжит информационные атаки, чтобы добиваться привилегий от российских военных.