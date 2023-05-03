Зеленский: я не получал информацию от США об утечке разведданных

КИЕВ. 3 мая. УНН. Зеленский в интервью The Washington Post рассказал, что Белый дом ничего не говорил ему об утечке разведданных, передает УНН.

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"Я не получал информацию ни из Белого дома, ни из Пентагона заранее. Мы не имели такой информации. Я лично нет. Это, безусловно, плохая история", - сказал Зеленский.

Детали

Зеленский отметил, что о разоблачении разведданных узнал как все — из новостей.

Президент также подчеркнул, что такой инцидент не выгоден ни Украине, ни США.

"Нам это невыгодно. Это не выгодно репутации Белого дома, и я считаю, что это не выгодно репутации Соединенных Штатов", - подчеркнул Зеленский.

Отвечая на вопрос, вызвал ли "слив" данных напряжение между странами, Зеленский сказал: "Я не могу рисковать нашим государством". Он отметил, что обнародование своих личных чувств не стоит потенциального ущерба военной поддержке США.

"Там, где я могу говорить откровенно, я это делаю. Но есть высокие риски. Если бы это была моя война против путина, и нас было двое на поле боя, я бы сказал всем, что о них думаю. Но здесь история немного другая. Мы все ответственны", - подытожил Президент.

Справка

Дело с утечкой разведданных назвали самым серьёзным нарушением безопасности США с тех пор, как в 2010 году на сайте WikiLeaks появилось более 700 000 документов, видео и дипломатических телеграмм.

21-летний Тейшейра был арестован ФБР 13 апреля дома в Массачусетсе и обвинен в нарушении закона о шпионаже. Прокуроры говорят, что он передавал секретные документы группе геймеров в приложении для обмена сообщениями Discord. На заседании 19 апреля ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей до суда.