В небе над Киевом были сбиты все цели - КГВА

КИЕВ. 3 мая. УНН. По предварительной информации, в воздушном пространстве вокруг столицы были обнаружены и сбиты все вражеские цели. Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации, передает УНН.

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"Столица Украины подверглась очередному воздушному нападению со стороны врага. Третьему за последние 6 дней! На этот раз Киев был атакован исключительно дронами. По предварительной информации, рашисты, как обычно, использовали иранские БПЛА "Shahed".

Обычной и неизменной остается и тактика противника - с наступлением темного времени суток, страна-террорист запустила свои барражирующие боеприпасы с разных направлений. По предварительной информации, в воздушном пространстве вокруг столицы были обнаружены и сбиты все вражеские цели", - говорится в сообщении.

Дополнение

Согласно данным оперативной сводки на данный момент, в Киеве обошлось без жертв и разрушений. Информация уточняется.

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Напомним

Ночью на Киевщине работало ПВО.