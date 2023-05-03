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Авиация ВСУ нанесла 8 ударов по районам сосредоточения россиян - Генштаб

Авиация ВСУ нанесла 8 ударов по районам сосредоточения россиян - Генштаб

КИЕВ. 3 мая. УНН. Украинская авиация за сутки нанесла 8 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

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"Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 8 ударов по районам сосредоточения личного состава противника, а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 1 пункт управления, 12 районов сосредоточения вооружения и военной техники, 4 склада боеприпасов, 1 средство противовоздушной обороны и еще одну важную цель противника", - говорится в сообщении.

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Сообщается, что за прошедшие сутки противник нанес 3 ракетных, 39 авиационных ударов и совершил 63 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Пострадали мирные жители, разрушены и повреждены частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Напомним

В КГВА сообщили, что в небе над Киевом были сбиты все цели.

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, Генштаб, война с Россией
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