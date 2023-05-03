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Генштаб: оккупанты продолжают принудительную паспортизацию населения на Херсонщине

Генштаб: оккупанты продолжают принудительную паспортизацию населения на Херсонщине

КИЕВ. 3 мая. УНН. Оккупанты продолжают принудительную паспортизацию населения во временно оккупированной Херсонской области. Об этом сообщают в Генштабе, передает УНН.

Детали

Как отмечается, чтобы ускорить этот процесс захватчики проводят демонстративные рейдовые мероприятия, которые имеют целью запугать местное население возможной депортацией и отчуждением имущества.

Содержание мероприятий заключается в том, что в населенный пункт прибывает колонна пустых автобусов в сопровождении представителей фсб, которые, ссылаясь на недавно подписанный президентом рф указ о депортации с оккупированных территорий лиц без российского гражданства, ставят людям радикальное условие: либо отказ от украинского паспорта в пользу российского, либо немедленное выселение с конфискацией имущества.

Напомним

Авиация ВСУ нанесла 8 ударов по районам сосредоточения россиян.

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, оккупация, Генштаб
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