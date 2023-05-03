рф выдает визы беженцам с Ближнего Востока, чтобы те ехали в ЕС - BILD

КИЕВ. 3 мая. УНН. Власти рф выдают визы беженцам с Ближнего Востока, чтобы те ехали в ЕС. Об этом пишет УНН со ссылкой на BILD.

Детали

Так, в распоряжении источника оказался отчет полиции ФРГ о росте количества нелегальных мигрантов в Евросоюзе. В марте на границах ЕС было остановлено 22500 нелегалов. Это на 60% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Многие из них прибывают из Турции, но не через Грецию, а через россию.

Сейчас в Турции находятся около 4 млн беженцев с Ближнего Востока. В последнее время многие из них оформляют российскую визу, едут с ней через россию в Беларусь, нелегально переходят там границу ЕС и через Польшу и Чехию прибывают в Германию.

"Сохраняется неправомерное использование российских виз для проезда через рф в Беларусь и далее в ЕС", - говорится в отчете полиции ФРГ.

Там отмечают, что этот маршрут активно рекламируется в соцсетях.

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