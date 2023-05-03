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В россии загорелся резервуар с нефтепродуктами - росСМИ

В россии загорелся резервуар с нефтепродуктами - росСМИ

КИЕВ. 3 мая. УНН. В россии загорелся резервуар с нефтепродуктами. Об этом пишут росСМИ, передает УНН.

Детали

Ночью российские СМИ сообщили, что украинский беспилотник ударил по российской цистерне с топливом.

"В 02:30 украинский беспилотник ударил по цистерне с топливом таманнефтегаз в порту тамань", - говорилось в сообщениях.

Позже, губернатор краснодарского края кондратьев дал свой комментарий и заявил, что в поселке волна вспыхнул резервуар с нефтепродуктами. 

"В поселке Волна темрюкского района вспыхнул резервуар с нефтепродуктами. Пожару присвоен наивысший ранг сложности.

По предварительной информации, жертв и пострадавших нет. Держу ситуацию на контроле. На место стянуты пожарные расчеты, МЧС и экстренные службы. Делается все возможное, чтобы огонь не распространился дальше. Угрозы жителям населенного пункта нет", - сказал он.

Напомним

На брянщине взорвали железнодорожные пути: перевернулось более 20 вагонов грузового поезда.

Источник: УНН
Теги: Россия, пожары, нефтепродукты
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