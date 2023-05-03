Днепропетровщина: в области было сбито 7 дронов

КИЕВ. 3 мая. УНН. В Днепропетровской области было сбито 7 вражеских дронов, однако один все же добрался до цели. Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак в Telegram, пишет УНН.

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"Ночью защитники неба из воздушного командования "Восток" сбили над Днепропетровщиной 7‼️дронов.

Но один Shahed-136 все же добрался целым. В Днепре повреждено административное здание. Возник пожар. Огонь уже потушили", - говорится в сообщении.

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Как отмечается, жители города не пострадали. На месте еще работают спасатели. Последствия атаки уточняются.

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