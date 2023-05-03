Новости: Война
3 мая 2023, 07:52 • Рената Асланова • 6255
Оккупанты обстреляли Херсонскую область: погибли четыре человека
КИЕВ. 3 мая. УНН. В результате обстрела Херсонщины погибли четыре человека, семеро получили ранения. Об этом сообщил председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин на своей странице в Telegram, пишет УНН.
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"За прошедшие сутки противник совершил – 106 обстрелов, выпустив 485 снарядов из тяжелой артиллерии, "Градов", танков, БПЛА и авиации.
Город Херсон враг обстрелял 9 раз.
российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области.
Из-за российской агрессии четверо людей погибли, семеро (из них один ребенок) - получили ранения", - написал Прокудин.
Напомним
На Днепропетровщине было сбито 7 вражеских дронов.
Источник: УНН
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