Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 40,11 -0,1627 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
“Мы поддерживаем Украину, но героизация Шухевича и Бандеры влияет на наши отношения” – посол Израиля
“Мы поддерживаем Украину, но героизация Шухевича и Бандеры влияет на наши отношения” – посол Израиля
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Война
Архив
14445

Николаевщина: в области есть попадание вражеского беспилотника

Николаевщина: в области есть попадание вражеского беспилотника

КИЕВ. 3 мая. УНН. В Николаевской области есть попадание вражеского беспилотника. Об этом сообщил председатель Николаевской ОВА Виталий Ким в Telegram, пишет УНН.

Цитата

"Вчера, 2 мая, в 17:10 и 23:10 враг наносил минометные и артиллерийские удары из РСЗО по акватории Очаковской громады. Пострадавших нет.

Ночью, 3 мая, в 03:50 в результате попадания БПЛА типа "Shahed-131/136" возник пожар частного домовладения на территории населенного пункта Куцурубской громады. Возгорание было оперативно ликвидировано подразделением ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области. Пострадавших нет", - отметил Ким.

Дополнение

Также сообщается, что второй дрон-камикадзе, направленный по Николаевщине, уничтожен Силами обороны.

В г. Николаев, Первомайском, Баштанском и Вознесенском районах "день и ночь прошли относительно спокойно".

Напомним

В Воздушных Силах сообщили, что ВСУ уничтожили 21 вражеский беспилотник.

Источник: УНН
Теги: война, Николаев и Николаевская область, обстрелы
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2023. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.