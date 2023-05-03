Сегодня последний день регистрации для сдачи НМТ

КИЕВ. 3 мая. УНН. 3 мая последний день регистрации участников национального мультипредметного теста, сообщает УНН.

Как зарегистрироваться для участия в НМТ

Для регистрации участников НМТ на сайте Украинского центра оценивания качества образования необходимо создать персональный кабинет и выполнить в нем следующие действия:

• внести личные данные и информацию об участии в НМТ;

• загрузить в электронной форме сканкопии и/или фотокопии регистрационных документов;

• подтвердить желание принять участие в НМТ;

• отправить внесенную информацию и копии документов на обработку в региональный центр;

• сформировать Сертификат УМТ 2023 года.

До 7 мая 2023 года зарегистрированный участник сможет в персональном кабинете внести изменения (выбрать другой предмет дополнительного блока или изменить населенный пункт в Украине/ за рубежом, в котором он желает пройти НМТ).

УЦОКО уже разработал и обнародовал демонстрационные варианты тестов по всем предметам. Эта информация поможет в выборе предмета дополнительного блока.

Украинский язык и математика являются обязательными’обязательными предметами на НМТ 2023.

Третий предмет — на выбор:

• история Украины;

• иностранный язык (английский, французский, немецкий, испанский);

• биология;

• физика;

• химия.

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Какие документы нужно предоставить для регистрации на НМТ 2023

• Паспорт или другой документ, удостоверяющий личность.

• Документ об образовании. Для выпускников школ этого года — справка с места учебы, подтверждающая завершение получения полного общего среднего образования в 2023 году. Для выпускников прошлых лет — свидетельство о полном общем среднем образовании.

• Карточка налогоплательщика или паспорт гражданина Украины, в который внесены данные о РНУКПН.

Если ученику отказали в регистрации, в частности, из-за отсутствия всех необходимых документов или ошибки в них, то он сможет пройти регистрацию еще раз во время дополнительного периода регистрации 5–12 июня.

Когда состоится УМТ 2023

Основная сессия

Сдача НМТ — 5–23 июня.

Результаты — до 28 июня.

Дополнительная сессия

Сдача НМТ — 11–24 июля.

Результаты — до 29 июля.

Тестирование будет происходить во временных экзаменационных центрах и продлится 180 минут. Ученик самостоятельно распределяет время на выполнение заданий по разным предметам.

За каждый предмет можно получить тестовые баллы. Они будут переведены в шкалу 100–200 баллов.