Псевдоруководство Запорожской АЭС экстренно просится в "отпуска" - Энергоатом

КИЕВ. 3 мая УНН. Псевдоруководство Запорожской АЭС экстренно просится в "отпуска". Об этом сообщили в Энергоатоме, пишет УНН.

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"Нынешние так называемые руководители Запорожской АЭС изъявляют желание массово "отдохнуть" поближе к Керченскому проливу, отпрашиваясь у россиян якобы в отпуска.

Правда, из-за критической нехватки персонала "руководителям" среднего звена согласия на это не дают. А вот главный коллаборационист станции, юрий черничук, с 1-го мая уже сбежал из Энергодара в Крым", - говорится в сообщении.

Детали

Как отмечается, предатели подыскивают себе пути для эвакуации, ведь понимают, что ВСУ уже близко, следовательно времени на побег осталось совсем немного. Кроме этого, коллаборационисты еще и пытаются найти себе "замену", подстрекая атомщиков ЗАЭС, чтобы они согласились выполнять их обязанности.

"Предатели, которые предали Украину и должны нести ответственность по всей строгости закона, спасая себя, пытаются сломать жизнь, еще и патриотам", - отметили в Энергоатоме.

Также, в Энергоатоме призывают работников Запорожской станции и в дальнейшем не подписывать никаких контрактов с врагом, чтобы не стать прямыми пособниками агрессора и не разрушать собственное будущее.

Напомним

Правительство запускает процедуру корпоратизации "Энергоатома".