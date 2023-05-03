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Генштаб: количество ликвидированных оккупантов приблизилось к 192 тысячам

Генштаб: количество ликвидированных оккупантов приблизилось к 192 тысячам

КИЕВ. 3 мая. УНН. Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 191 940 человек, 3702 танков и сотен единиц военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.

Детали

По данным Генштаба, общие боевые потери противника с 24.02.2022 по 03.05.2023 ориентировочно составляли:

  • личного состава - около 191 940 (+520) человек ликвидировано,
  • танков - 3702 (+1) ед.,
  • боевых бронированных машин - 7199 (+6) ед.,
  • артиллерийских систем – 2946 (+16) ед.,
  • РСЗО – 544 (+0) ед.,
  • средств ПВО - 300 (+2) ед.,
  • самолетов – 308 (+0) ед.,
  • вертолетов – 294 (+0) ед.,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 2505 (+28),
  • крылатых ракет - 947 (+0),
  • кораблей/катеров - 18 (+0) ед.,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 5865 (+14) ед.,
  • специальной техники - 363 (+3).

Дополнение

Авиация ВСУ нанесла 8 ударов по районам сосредоточения россиян.

Источник: УНН
Теги: Генштаб, война
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