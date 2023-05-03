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В Кировоградской области ночью три вражеских "шахеда" атаковали нефтебазу

В Кировоградской области ночью три вражеских "шахеда" атаковали нефтебазу

КИЕВ. 3 мая. УНН. Ночью три вражеских дрона-камикадзе типа Shahed атаковали нефтебазу в Кировоградской области, сообщил глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович в Telegram, пишет УНН.

Цитата

"Сегодня российский агрессор в очередной раз атаковал Украину дронами и ракетами. В Кировоградской области есть прилеты. Около трех утра, сразу 3 шахеты "Герань-2", атаковали нефтебазу в областном центре. Обошлось без жертв. Все службы отработали оперативно. Ликвидация последствий прилета началась сразу", - написал он.

Информация о повреждениях уточняется, добавил глава ОВА.

Напомним

В ночь на 3 мая российские оккупанты совершили атаку на Украину дронами-камикадзе иранского производства Shahed-136/131, уничтожен 21 ударный дрон из 26.

Источник: УНН
Теги: война, Кропивницкий и Кировоградщина
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