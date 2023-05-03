"Рады это услышать'': Белый дом отреагировал на заявление спикера-республиканца Маккарти по поддержке Украины

КИЕВ. 3 мая. УНН. В Белом доме отреагировали на заявление спикера Палаты представителей Конгресса США Кевина Маккарти, который является представителем Республиканской партии, относительно помощи Украине. В администрации президента США Джо Байдена рады слышать такие слова политика, сообщила во время брифинга накануне пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, пишет УНН.

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"Мы рады слышать, что спикер Маккарти соглашается, что жизненно важно продолжать поддерживать Украину. Было приятно услышать, как он отвергает пропаганду, которую распространяют российские государственные СМИ в течение, как мы видели, последнего года", - отметила Жан-Пьер.

Пресс-секретарь Белого дома подчеркнула, что президент Байден "объединил мир, чтобы поддержать народ Украины, который защищает свою территорию от россии - российской агрессии".

"Широкая двухпартийная поддержка, которую мы видели в Конгрессе для Украины, имела решающее значение для этих усилий. И мы согласны с тем, что важно, чтобы эта поддержка продолжалась. И мы, конечно, рады услышать это от спикера Маккарти", - указала Жан-Пьер.

Напомним

Спикер Палаты представителей США Кевин Маккарти, отвечая российскому репортеру на пресс-конференции, сказал, что он не поддерживает то, что россия сделала с Украиной, и поддерживает помощь Украине.