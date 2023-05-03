Враг ночью атаковал Запорожье: нанес два удара по гражданской инфраструктуре

КИЕВ. 3 мая. УНН. Российские войска ночью нанесли два удара по гражданской инфраструктуре в Запорожье. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко в Telegram, пишет УНН.

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"Ночью враг нанес два удара по гражданской инфраструктуре в Запорожье", - сообщил Малашко.

"Снова под прицелом вражеских ракет оказались мирные дома одного из частных секторов города. В результате атаки один дом разрушен полностью, два имеют сильные повреждения, еще у около 40 выбиты окна и повреждены кровли. Слава Богу, обошлось без жертв и травмированных", - добавил секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев в Telegram.

По словам главы ОВА, специалисты безотлагательно приступили к ликвидации последствий и оказывают всю необходимую помощь пострадавшим.

Напомним

В ночь на 3 мая российские оккупанты совершили атаку на Украину дронами-камикадзе иранского производства Shahed-136/131, уничтожен 21 ударный дрон из 26.