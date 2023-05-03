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Харьковская область: оккупанты обстреляли четыре района, есть раненая

Харьковская область: оккупанты обстреляли четыре района, есть раненая

КИЕВ. 3 мая. УНН. Российские оккупанты за прошедшие сутки обстреляли четыре района Харьковской области, ранена женщина, сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram, пишет УНН.

Детали

По словам главы ОВА, за прошедшие сутки враг обстреливал мирное население и гражданскую инфраструктуру населенных пунктов Харьковского, Чугуевского, Купянского и Богодуховского районов:

  • В селе Гурьев Казачок Богодуховского района в результате обстрела из РСЗО было повреждено помещение сельхозпредприятия.
  • В результате обстрела села Ольховатка Купянского района повреждены два многоквартирных дома и по меньшей мере три частных дома.
  • В селе Петропавловка Купянского района из-за обстрелов получила ранения и была госпитализирована 73-летняя женщина. В селе повреждены два жилых дома.
  • В селе Бочковое Чугуевского района также было повреждено частное домовладение.

Напомним

В ночь на 3 мая российские оккупанты совершили атаку на Украину дронами-камикадзе иранского производства Shahed-136/131, уничтожен 21 ударный дрон из 26.

Источник: УНН
Теги: война, Харьков и Харьковская область
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