Громкие сутки для Запорожской области: враг совершил 82 обстрела - ОВА

КИЕВ. 3 мая. УНН. За минувшие сутки российские оккупанты совершили 82 обстрела по мирным населенным пунктам в Запорожской области. Много разрушений, но обошлось без жертв. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко в Telegram, пишет УНН.

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"Громкие сутки для всего Запорожского края завершились. Враг совершил 82 обстрела по мирным населенным пунктам: 2 ракетных удара, 3 авиационных, 4 атаки БПЛА и 69 артударов", - сообщил Юрий Малашко.

Многочасовые обстрелы, по его словам, пережили прифронтовые населенные пункты: Новояковлевка, Орехов, Гуляйполе и еще 13 сел. Много разрушений в разных громадах: горели дома, имущество, социальная инфраструктура и коммунальные сети.

"Но главное, что люди уцелели. Берегите себя, пока наши защитники работают над освобождением области от рашистской нечисти!" - добавил глава Запорожской ОВА.

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В результате атаки на Запорожье один дом разрушен полностью, два имеют сильные повреждения, еще у около 40 выбиты окна и повреждены кровли. Обошлось без жертв и травмированных. По словам главы ОВА, специалисты безотлагательно приступили к ликвидации последствий и оказывают всю необходимую помощь пострадавшим.

Как ранее сообщал УНН, в ночь на 3 мая 2023 года российские оккупанты совершили атаку Украины дронами-камикадзе иранского производства с северного направления (брянская область) и с юга – восточное побережье Азовского моря. Всего оккупанты применили до 26 ударных дронов Shahed-136/131.

Силами и средствами Воздушных Сил, во взаимодействии противовоздушной обороной других составляющих Сил обороны Украины, уничтожен 21 ударный БпЛА.

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