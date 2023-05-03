"ПСЖ" отстранил Месси на две недели из-за поездки в Саудовскую Аравию

КИЕВ. 3 мая. УНН. Парижский футбольный клуб "ПСЖ" принял решение дисквалифицировать Лионеля Месси на две недели от матчей и тренировок чемпионата Франции без сохранения зарплаты из-за несанкционированной поездки на два дня в Саудовскую Аравию, сообщило издание L'Equipe, передает УНН.

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"Аргентинец был дисквалифицирован клубом на две недели, что вступило в силу немедленно. Он не сможет ни играть, ни тренироваться, и в течение этих двух недель не будет получать зарплату", - говорится в сообщении.

В воскресенье, 30 апреля, "ПСЖ" на своем поле проиграл "Лорьяну" со счетом 1:3. После этого 35-летний футболист отправился в Саудовскую Аравию. К этому Лионеля побудили его обязательства как посла в области туризма. Однако это было без разрешения "ПСЖ".

В связи с дисквалификацией Месси гарантированно пропустит матчи против "Труа" и "Аяччо".



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