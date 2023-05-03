Во Львове отреставрировали исторические ворота в каменице конца XIX века

КИЕВ. 3 мая. УНН. Во Львове восстановили дубовые ворота в каменице, недалеко от национального университета "Львовская политехника". На работы ушло около 3 месяцев, сообщили во Львовском городском совете, передает УНН.

Детали



Специалисты изготовили новую приставную планку, отреставрировали решетки, а на место утраченной аутентичной ручки установили новую. Эту реставрацию на ул. Генерала Чупринки, 7, выполнили в рамках городской программы софинансирования восстановления ценных элементов в исторических домах.

Это уже 11-е ворота, которые в этом году восстановили в городе.



По словам директора ЛКП «Бюро наследия» Павла Богайчика, общая стоимость реставрационных работ составила около 78 тыс. грн. 54 600 грн из суммы оплатила городская власть, а остальное – жители.



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«У этих ворот очень красивое декоративное убранство. К сожалению, многие элементы были утрачены, остекление нуждалось в замене, а само деревянное полотно было очень повреждено. Ворота нуждались в большом количестве вставок. Все это пришлось восстанавливать», – рассказал мастер-реставратор Богдан Герус.

Дополнение



В соответствии с Программой софинансирования восстановления ценных элементов в исторических домах, при реставрации ворот 70% стоимости работ финансируется из городского бюджета, а 30% – оплачивают жители. В 2022 году в исторической части Львова, в сотрудничестве с жителями, отреставрировали 29 ворот.

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