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Семь бойцовских собак забрали из питомника под Киевом после нападения на мать с ребенком

Семь бойцовских собак забрали из питомника под Киевом после нападения на мать с ребенком

фотогалерея

КИЕВ. 3 мая. УНН. В Киевской области собаки бойцовской породы кане-корсо в прошлом месяце напали на женщину с ребенком. Пострадавших тогда госпитализировали с многочисленными ранами. Сейчас же полицейские изъяли животных у владельца питомника, пишет УНН со ссылкой на Telegram полиции Киевской области.

Детали

10 апреля, как сообщается, владелец питомника выводил на поводке собак породы кане-корсо без намордников и забыл закрыть дверь питомника. Собаки, которые находились внутри, выбежали во двор и покусали соседей - 35-летнюю мать с 7-летним ребенком. Мать с дочерью были госпитализированы с многочисленными ранами тела и конечностей.

Сотрудники полиции провели обыск в частном домовладении в селе Михайловка-Рубежовка Киевской области. Во время следственных действий правоохранители изъяли 7 собак породы кане-корсо и отправили их на передержку в ветеринарную клинику.

По факту нанесения неосторожного тяжкого или средней тяжести телесного повреждения следователи проводят досудебное расследование (ст. 128 УКУ).

Напомним

В Донецкой области два года назад собаки напали на двух мужчин, одного загрызли до смерти.

Источник: УНН
Теги: полиция, Киевская область, нападение, собака
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