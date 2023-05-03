В Финляндии разоблачили торговцев людьми: среди жертв есть украинцы

КИЕВ. 3 мая. УНН. Центральная криминальная полиция Финляндии совместно с полицией Эстонии расследовала вероятные случаи торговли людьми с отягчающими обстоятельствами в строительном секторе. Жертвами стали в основном граждане Латвии, Эстонии и Украины. А вот на скамье подсудимых оказались преимущественно граждане Эстонии. Об этом сообщает служба новостей Yle, передает УНН.

Детали

Во время следствия выяснилось, что иностранцев из Латвии, Эстонии и Украины заманивали в Финляндию для работы в условиях, подобных принудительному труду. По данным полиции, группа организаторов заработала на этой преступной деятельности 2,3 миллиона евро.

Ответчиками по делу проходят 11 человек. Им было предъявлено обвинение в торговле людьми при отягчающих обстоятельствах, мошенничестве с пенсионными взносами при отягчающих обстоятельствах и преступлениях с применением огнестрельного оружия.

Предварительное расследование показало, что подозреваемые привлекали работников к выполнению разнообразной работы в сфере строительства через основанные ими фирмы. Следствие подозревает, что работников, приехавших в Финляндию, вводили в заблуждение, втягивали в долги, а в этом случае согласие работника на работу не может считаться сознательным и добровольным выбором.

Также полиция подозревает, что условия труда для многих фигурантов дела были несоответствующими. Рабочие дни были длинными, а возможности сделать перерыв не давали. В нескольких случаях заработная плата была частично или полностью не выплачена.

Пострадавших могут быть сотни.

Как правило, работники были зарегистрированы как предприниматели легкой занятости в компании, предоставляющей услуги по выставлению счетов, фактически не зная о договоренностях и не понимая, что такое легкое предпринимательство.

Правоохранители считают, что на самом деле это были трудовые отношения в соответствии с законом о трудовых договорах. В этом случае компания имела обязанность заботиться об условиях труда.

Цитата

“По информации полиции, подозреваемые, например, воспользовались зависимостью соответствующих лиц от работодателя из-за отсутствия у них знаний языка и нехватки ресурсов. Кроме того, в ходе предварительного расследования подозревается, что на некоторых сотрудников были направлены насилие и угрозы”, – говорит в пресс-релизе руководитель расследования, комиссар по уголовным делам Марко Хейнонен из Центральной уголовной полиции Финляндии.

Также руководитель расследования отмечает: “Целью договоренности было, среди прочего, избежать выполнения обязанностей работодателя, уменьшить зарплату, перевести деньги от потерпевших к подозреваемым и избежать выплат пенсионного страхования. Легкое предпринимательство позволило искусственно уменьшить заработную плату потерпевших путем вычета из нее различных расходов”.

Как указано, организация обещала предоставить рабочим бесплатное жилье в Финляндии и зарплату за выполненную работу. На самом деле работники, которые прибывали в Финляндию, должны были платить за жилье, а из их заработной платы вычитали деньги на различные расходы - спецодежду и оборудование. О чем заранее не договаривались.

Кроме того, как сообщается, работодатель накладывал денежные штрафы и удерживал суммы из зарплаты, которые объясняли, например, пропусками, некачественно выполненной работой или использованием телефона в рабочее время.

По данным предварительного расследования, зарплата нескольких человек была настолько низкой, что они даже задолжали своему работодателю.

Финские строительные компании, в которых работали истцы, не подозреваются в каких-либо уголовных преступлениях.

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