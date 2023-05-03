Зеленский подписал закон-маяк программы с МВФ по использованию средств на поддержку Украины

КИЕВ. 3 мая. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №8433 “О внесении изменений в раздел VI “Заключительные и переходные положения” Бюджетного кодекса Украины относительно использования средств со счетов в поддержку Украины”, который является одним из 19 структурных маяков (бенчмарков) программы с МВФ. Об этом сообщает нардеп Ярослав Железняк в Telegram, пишет УНН.

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“Президент подписал законопроект №8433 об изменении в Бюджетный кодекс о возможности использования средств со счетов в поддержку Украины. Имеем второй выполненный «структурный маяк» в программе МВФ (это пункт №8 в Structural Benchmarks)", - отметил нардеп.

Детали

По его словам, закон предусматривает "распределение и расходование средств на поддержку Украины по четким бюджетным правилам в рамках бюджетных программ специального фонда госбюджета и введение ежемесячной отчетности о поступлении и использовании средств по каждому из открытых в НБУ счетов и контроля за их использованием в соответствии с бюджетным законодательством".

Также законопроект предлагает обнародование на официальных сайтах главных распорядителей средств сумм полученных добровольных взносов, перечень приобретенных товаров и услуг.

Как отмечала автор поправки к закону нардеп Анастасия Радина, "все органы государственной власти, которые откроют благотворительные счета – на помощь армии, гражданам, на восстановление – будут обязаны обнародовать информацию о том, на что были потрачены собранные средства".

Напомним

Верховная Рада разрешила министерствам использовать добровольные взносы 11 апреля.