россияне ударили по единственному работающему гипермаркету Херсона: известно о 3 погибших

КИЕВ. 3 мая. УНН. Российские войска сегодня нанесли удар по единственному работающему гипермаркету Херсона, на данный момент известно о 3 погибших, 5 раненых людей, сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко в Facebook, пишет УНН.

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"Херсон. россия снова убила мирных украинцев. Сегодня около 11 утра враг нанес удар по единственному работающему гипермаркету Херсона. Трое погибших, пятеро раненых по состоянию на сейчас. Это работники и посетители заведения", - сообщил Клименко.

По словам министра, все оперативные службы на месте. Оказывают помощь людям.

Напомним

За минувшие сутки враг совершил 106 обстрелов по Херсонской области, были жертвы.