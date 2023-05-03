Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 40,11 -0,1627 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
“Мы поддерживаем Украину, но героизация Шухевича и Бандеры влияет на наши отношения” – посол Израиля
“Мы поддерживаем Украину, но героизация Шухевича и Бандеры влияет на наши отношения” – посол Израиля
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Война
Архив
19170

россияне ударили по единственному работающему гипермаркету Херсона: известно о 3 погибших

россияне ударили по единственному работающему гипермаркету Херсона: известно о 3 погибших

КИЕВ. 3 мая. УНН. Российские войска сегодня нанесли удар по единственному работающему гипермаркету Херсона, на данный момент известно о 3 погибших, 5 раненых людей, сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко в Facebook, пишет УНН.

Цитата

"Херсон. россия снова убила мирных украинцев. Сегодня около 11 утра враг нанес удар по единственному работающему гипермаркету Херсона. Трое погибших, пятеро раненых по состоянию на сейчас. Это работники и посетители заведения", - сообщил Клименко.

По словам министра, все оперативные службы на месте. Оказывают помощь людям.

Напомним

За минувшие сутки враг совершил 106 обстрелов по Херсонской области, были жертвы.

Источник: УНН
Теги: МВД, война, Херсон и Херсонская область
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2023. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.